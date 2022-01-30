Россиянка побывала в Египте и назвала поджидающие туристов опасности на улицах

Россиянка побывала в нетуристических районах на курортах Египта и назвала опасности, поджидающие неподготовленных туристов. Об этом она рассказала в личном блоге на «Яндекс.Дзен».

Так, девушка призвала следовать советам отельных гидов, которые рекомендуют воздержаться от прогулок за пределами гостиниц. «Наш турист впервые видит настоящий Египет без прикрас. Тут нет газонов и чистых дорожек, как это было в отеле. А люди похожи на "сброд", в хорошем смысле слова, или цыган», — сказала она.

Кроме того, блогерша пожаловалась на разруху, грязь и хаос на улицах. «Вонь стоит такая, что думаешь, как такое может вообще быть, если в отеле все так шикарно», — возмутилась она.

По словам путешественницы, некоторые местные жители настроены к туристам дружелюбно — делают комплименты, угощают фруктами на рынках или приглашают на чай, однако многие, наоборот, пользуются их беззащитностью, завышая цены. «Это возможно не только у продавца фруктов, но и в ресторане или даже в аптеке. Смотря кто попадется», — добавила автор.

Также россиянка отметила поведение египетских детей, которые подбегают к туристам на улицах и в агрессивной форме требуют дать им денег на еду.

Ранее в январе популярный российский фотограф и блогер Арсений Котов отправился на фотопрогулку в Каире и был избит местными жителями. Драка случилась в районе Маншият Нассер, также известном как «Город мусорщиков», — группа мужчин стала агрессивно себя вести из-за попыток снимать их личную жизнь на камеру.

