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На Украине пожаловались на старые виды оружия и захотели технологии производства

Военный эксперт Стариков: Украине нужны технологии производства оружия

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Военный эксперт Олег Стариков в эфире телеканала «НАШ» пожаловался на то, что Запад передает Украине старые виды вооружений. Он хочет, чтобы стране передавали не оружие, давность которого составляет 20-30 лет, а технологии производства минометных и пушечных стволов.

«Дело в том, что немецкое оружие, которое нам планируют передать и расположенное в Прибалтике — это оружие бывших ГДР. То, что в конце 80-х годов использовалось. У нас такого оружия куча. Нам не стволы нужны, нам нужны технологии и заводы по производству минометных и пушечных стволов. Я призываю "Слугу народа", министра обороны, когда он ездит в Пентагон — нужно просить их не оружие 20-30-летней давности, а просить технологии», — заявил эксперт

По его словам, необходимо выделить деньги на строительство заводов, чтобы наладить в стране свой военно-промышленный комплекс. Он считает, что это бы стало решением проблем с налогами, а в перспективе это оружие можно будет продавать на внешних рынках.

Ранее член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат Верховной Рады Федор Вениславский заявил, что власти Украины решили дать оружие добровольческим формированиям территориальной обороны страны. Речь идет о том, что при необходимости главнокомандующий может приказом вооружить добровольческие формирования территориальной обороны любыми видами вооружения, включая тяжелое вооружение.

Марина Совина
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