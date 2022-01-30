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Снижение смертности от омикрон-штамма посчитали основанием для оптимизма

Глава РАН Александр Сергеев: заметное снижение смертности от омикрона внушает оптимизм

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Заметное снижение тяжести протекания заболевания и смертности от омикрон-штамма посчитали основанием для оптимизма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Российской академии наук Александра Сергеева.

«Рост заболеваемости в России, да и в мире, идет на фоне снижения смертности, а это означает, что это в подавляющем большинстве случаев нетяжелая форма. Это внушает оптимизм, потому что коронавирус становится похожим на некоторые сезонные заболевания, в том числе ОРВИ», — заявил глава РАН.

По его мнению, поголовное и регулярное вакцинирование может свести к минимуму число тяжелых случаев. Сергеев отметил, что его привитые знакомые легко переносили болезнь, температура у них спадала в течение пары дней. При этом последствия омикрон-штамма пока не изучены до конца, а заражение им не дает гарантий появления иммунитета к другим потенциальным штаммам коронавируса, добавил президент РАН.

Ранее Сергеев сказал, что мутации, из-за которых появился омикрон-штамм коронавируса, могли произойти в результате испытания лекарств от других штаммов. Эксперт также отметил, что эта версия является более «осмысленным» объяснением искусственной природы омикрона.

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Марина Погосян
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