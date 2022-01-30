Пушков указал на «выставляющий в глупом свете» администрацию Байдена поворот

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале указал на неожиданный поворот, который выставляет в глупом свете администрацию США Джо Байдена.

По мнению российского сенатора, администрация США нагнетает «чудовищную истерию по поводу неминуемого вторжения» России на Украину. Пушков напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский попросил Байдена снизить градус риторики.

«Нужен сбалансированный подход. Если они хотят знать, какова ситуация в Киеве, пусть приедут сюда. У нас что - танки на улицах? Нет. СМИ там изображают дело таким образом, будто у нас войска движутся по дорогам, люди бегут куда-то и идет мобилизация. Но это не так. Нам не нужна такая паника», — процитировал Зеленского Пушков.

Ранее Пушков заявил, что чудовищная истерия о «неминуемом вторжении» России на Украину была, чтобы создать политические условия для наращивания военного присутствия США в регионе.