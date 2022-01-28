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Пушков назвал причину истерии о «неминуемом вторжении» России на Украину

Сенатор Пушков: истерия о «вторжении» России была для наращивания военного присутствия США

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Чудовищная истерия о «неминуемом вторжении» России на Украину была, чтобы создать политические условия для наращивания военного присутствия США в регионе, в том числе в Черное море. Такую причину назвал сенатор Алексей Пушков в Telegram.

По его словам, наращивание военного присутствия Соединенных Штатов в странах НАТО, соседствующих с Россией, произойдет независимо от переговоров между государствами по безопасности в Европе.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ответ НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности в Европе идеологизирован, по сравнению с ним ответ США выглядит как верх дипломатии. Он отметил, что Вашингтон не коснулся важнейших для России пунктов, в числе которых вопрос о нерасширении НАТО.

Вместе с тем министр добавил, что если начало или предотвращение войны с Украиной зависит лишь от России, то можно с уверенностью говорить об отсутствии предпосылок для масштабной войны. «Мы войн не хотим. Но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим», — заключил глава МИД РФ.

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Юлия Ямпольская
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