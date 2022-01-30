В США предупредили о больших проблемах в случае войны между Россией и Украиной

В США предупредили о больших экономических и социальных проблемах в случае войны между Россией и Украиной. Прогноз обозревателя Washington Post Энтони Файолы был опубликован на сайте издания.

В статье говорится, что военный конфликт может привести к росту мировых цен на продовольствие, поскольку Украина является одним из крупнейших экспортеров зерна. Кроме того, к скачку цен могут привести и санкции против России — крупного экспортера сельскохозяйственной продукции, металлов и топлива.

Автор WP отмечает, что когда речь идет о поставках зерна, то одними из важнейших покупателей для Украины являются Иран, Судан, Афганистан, Египет и некоторые регионы Африки. Если экспорт будет нарушен, то «возрастет риск социальных волнений во всех этих странах». В случае войны производство зерна может резко сократиться из-за бегства фермеров и разрушения инфраструктуры, считает Файола.

В последние месяцы заявления об угрозе российского нападения на Украину звучат в Киеве и на Западе. Москва отрицает наличие каких-либо агрессивных планов. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, прикрываясь якобы скорым вторжением России, Киев вместе с Западом сами готовят провокации.