Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Место падения школьницы с 22-го этажа в Москве попало на видео

РЕН ТВ публикует видео с места падения школьницы с 22-го этажа в Москве

Место падения 14-летней школьницы с 22-го этажа в Москве попало на видео. Запись публикует РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Автор ролика зашел на улицу Загорьевская и показал высокий жилой дом. На видео также заметно само место падения — там лежит толстым слоем снег. После этого кадр сменяется, открывается вид с балкона 22-го этажа.

Об инциденте стало известно в воскресенье, 30 января. По первоначальным данным, девочка пыталась перелезть через балкон. Ее придерживала одноклассница, которой не хватило сил. Позднее выяснилось, что подросток была на вечеринке. В ее организме нашли следы алкоголя.

Уже начата проверка обстоятельств произошедшего, девочка находится под наблюдением врачей. У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга. Медики также зафиксировали черепно-мозговую травму, повреждения на животе и многочисленные ссадины.

Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Глава МИД Британии обвинила Москву в подготовке вторжения и пригрозила санкциями
Первый полет легкого самолета «Байкал» показали на видео
Олимпийский чемпион Токио из России удалил пост об уходе из спорта и объяснился
Опубликованы кадры со сбросившей девочку к медведю женщиной
Женщина раскрыла простой способ уменьшить количество морщин на лице без инъекций
Раскрыты подробности завещания Леонида Куравлева
В Госдуме оценили возможные последствия анонсированных Британией санкций
Мать разрушила пятилетние отношения дочери с ее возлюбленным и объяснилась
Стал известен масштаб роста цен на новостройки в России
Место падения школьницы с 22-го этажа в Москве попало на видео
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter