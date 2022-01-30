Место падения школьницы с 22-го этажа в Москве попало на видео

Место падения 14-летней школьницы с 22-го этажа в Москве попало на видео. Запись публикует РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Автор ролика зашел на улицу Загорьевская и показал высокий жилой дом. На видео также заметно само место падения — там лежит толстым слоем снег. После этого кадр сменяется, открывается вид с балкона 22-го этажа.

Об инциденте стало известно в воскресенье, 30 января. По первоначальным данным, девочка пыталась перелезть через балкон. Ее придерживала одноклассница, которой не хватило сил. Позднее выяснилось, что подросток была на вечеринке. В ее организме нашли следы алкоголя.

Уже начата проверка обстоятельств произошедшего, девочка находится под наблюдением врачей. У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга. Медики также зафиксировали черепно-мозговую травму, повреждения на животе и многочисленные ссадины.