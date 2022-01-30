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Школьница выпала с 22 этажа в Москве и осталась жива

РИА Новости: в Москве школьница выжила после падения из окна 22 этажа

Фото: Shutterstock

На Загорьевской улице в Москве школьница выпала из окна 22 этажа и выжила, сейчас за ней наблюдают врачи. Об этом рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 29 января. Источник агентства не указывает причину произошедшего, но указал, что проверка уже начата. При этом источник Пятого канала утверждает, что девочка пыталась перелезть через балкон: ее придерживала одноклассница, которой не хватило сил.

В начале декабря в Набережных Челнах прокуратура начала проверку после падения 12-летней девочки из окна школы. Она осталась жива, ее доставили в больницу с различными травмами.

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Виктория Кондратьева
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