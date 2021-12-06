Российская школьница выпала из окна после спора с одноклассниками

В Набережных Челнах прокуратура начала проверку после падения девочки из окна школы

Прокуратура Набережных Челнов (Республика Татарстан) начала проверку после того, как в одной из городских школ из окна выпала 12-летняя девочка. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, инцидент произошел после спора школьницы с одноклассниками. Пострадавшую доставили в больницу с различными травмами. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по факту жестокого избиения школьника сверстниками. Инцидент произошел в городе Советская Гавань. Известно, что один из обидчиков учится в школе самбо. Подростку якобы многое прощается из-за того, что он побеждает в соревнованиях, и его тренер об этом знает.