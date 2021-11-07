В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по факту избиения школьника

СК: в Советской Гавани возбудили уголовное дело после избиения школьника его сверстниками

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по факту жестокого избиения школьника сверстниками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следственного комитета России (СКР) по региону.

Инцидент произошел в городе Советская Гавань. Известно, что один из обидчиков учится в школе самбо. Подростку многое прощается из-за того, что он побеждает в соревнованиях, и его тренер об этом знает.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство")», — сообщили в пресс-службе управления.

Ранее в ноябре сообщалось, что в социальных сетях разлетелось видео с избиением школьника. Ему наносили удары по голове ногами. «Подросток, которого били, постоянно подвергается систематическому насилию и унижению в школе. Я не знаю, почему молчит мама. Возможно, это кому-то выгодно», — заявил член организации «Амур.Поиск» Сергей Савельев.