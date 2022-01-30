Политолог рассказал о «скрытых угрозах» России для США

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию «Украина.ру» рассказал, что у России есть большое количество разных вариантов ответа США в том случае, если они откажутся принять ее предложения по безопасности. Однако, Москва не конкретизирует свои угрозы Вашингтону и держит их в скрытом состоянии, отметил он.

По словам политолога, Россия однозначно дала понять, что США напрашиваются на неприятный для них ответ в случае противостояния. В то же время американцам остается лишь гадать, что именно собирается предпринять Москва, из-за чего они и затягивают переговоры.

«Естественно, Россия заявляет, что последствия будут, но не конкретизирует их. Да, есть варианты поддержки или признания ЛДНР, размещения ракет на Кубе и Венесуэле и ряд других шагов, не обязательно они могут быть в военной сфере, которые будут направленны на создание прямых угроз позициям США в мире и самим США. Возможности у России для этого есть, как военные, так и невоенные. Поэтому в условиях, когда идет политический пинг-понг, Россия старается придерживать определенную часть угроз в размытом состоянии», — заявил Рожин.

Ранее стало известно, что потенциальные санкции, которые США могут ввести против России при ухудшении кризиса на Украине, способны привести к «финансовой панике» и нанести серьезный удар по мировой экономике. С таким мнением выступили обозреватели американской газеты New York Times.