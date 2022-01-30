Санкции США против России назвали угрозой для мировой экономики

Потенциальные санкции, которые США могут ввести против России при ухудшении кризиса на Украине, способны привести к «финансовой панике» и нанести серьезный удар по мировой экономике. С таким мнением выступили обозреватели американской газеты New York Times (NYT).

Последствия во всем мире

Авторы статьи назвали санкции США против России угрозой для мировой экономики. По их мнению, ограничения в отношении Москвы могут стать потрясением для экономик развитых стран, особенно для государств Европы. Аналитики полагают, что санкции дестабилизируют мировую финансовую систему. Журналист Politico Мэттью Карничниг допустил, что меры против России вызовут рост мировых цен на сырьевые товары.

Крайне суровые санкции, которые официальные лица США угрожают ввести в отношении России, могут вызвать высокую инфляцию, привести к краху фондового рынка и другим формам финансовой паники. Они нанесут вред самим американцам — от миллиардеров до государственных чиновников и семей среднего класса New York Times

Обозреватели допустили, что ситуация в мировой экономике способна усугубиться еще больше. К этому приведут контрмеры России, которые она может принять — например, «ограничить поставки газа в Европу».

Аналитики также выступили с критикой риторики Вашингтона. Они утверждают, что ранее никто не стремился ввести масштабные меры против насколько крупной экономики, как российская.

Российский прогноз

С аналогичным мнением выступил директор по научной работе международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. Он предупредил, что финансово-экономический удар по России негативно повлияет и на обстановку в других странах.

Россия — это не Иран. Россию просто так взять и выключить из мировой финансовой системы не получится» Федор Лукьянов Директор по научной работе международного дискуссионного клуба «Валдай»

Лукьянов полагает, что с помощью санкций США стремятся поддерживать игру на удержание, а также на замену конфликта. Он допустил, что американская сторона не сразу ответит положительно на российские предложения по безопасности. Однако масштабный конфликт не является целью ни одной из стран.

Удар по госэкономике

The Wall Street Journal сообщила, что планируемые США санкции против России коснутся государственных банков, экспорта высоких технологий и операций с суверенным долгом. Издание заявило, что в санкционный список уже внесли ВТБ. Однако перечень может меняться, поскольку США дорабатывают возможные меры.

Предполагается, что санкции обойдут российский газопровод «Северный поток-2». Кроме того, у США отсутствуют намерения об отключении России от системы платежей SWIFT.

Член Совета национальной безопасности (СНБ) США Питер Харрелл заявил, что с помощью ограничений Штаты стремятся ослабить промышленный потенциал России. Это также возможно в случае вторжения страны на территорию Украины.

Санкции против Путина

Белый дом отказался вводить санкции против президента России Владимира Путина, поскольку такие меры приведут к «техническим трудностям», сообщил 27 января телеканал CBS. Автор материала объяснила, что если ограничения примут против лиц, с которыми США ведут переговоры, то России будет трудно согласовывать свои решения с партнерами.

Вероятность войны с Украиной

28 января глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что Россия не собирается начинать войну против Украины. Он рассказала о намерении Москвы урегулировать конфликт с США и НАТО исключительно средствами дипломатии.

Мы войн не хотим. Но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим Сергей Лавров Глава МИД России

Лавров также оценил качество ответов на предложения по гарантиям безопасности, которые МИД России получил от представителей США и НАТО. Дипломат подчеркнул, что испытал стыд при ознакомлении с этими материалами, поскольку они идеологизированные и «дышат исключительностью Североатлантического альянса, его особой миссией, особым предназначением».

В конце декабря 2021 года президент России Владимир Путин прокомментировал вероятность войны между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что российские власти всегда проявляли готовность сотрудничать с украинской стороной. Путин отметил, что Россия проявляла стремление к диалогу с Украиной, «какой бы внешнеполитической ориентации она не придерживалась».