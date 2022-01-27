Названо неожиданное последствие антироссийских санкций

Введение западными странами новых санкций в отношении России может привести к неожиданным последствиям. Об этом в сообщает Politico.

Американский журналист Мэттью Карничниг (Matthew Karnitschnig) пишет, что в случае военного вторжения России на Украину европейские страны и США введут гораздо более жесткие санкции, чем уже существующие. «Помимо первоначальных шагов, таких как отмена проекта газопровода "Северный поток-2" и приостановка участия России в международной финансовой платежной системе SWIFT, США могут ввести серьезные санкции против российских банков, лишив их возможности работать на международном уровне», — уточнил он.

Эти шаги, по мнению автора публикации, сделают Москву еще более зависимой от Пекина, а президент России Владимир Путин попадет под давление со стороны Китая.

Кроме того, санкции в отношении российского энергетического сектора могут привести к росту мировых цен на сырьевые товары, и потребители почувствуют это сразу.

Ранее 27 января официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон намерен ввести против России масштабные санкции из-за кризиса на Украине, однако готов это сделать при провале диалога. По его словам, речь идет о беспрецедентных экономических санкциях, финансовых мерах, «намеренно отвергнутых в 2014 году» из-за последствий, которые постигли бы российскую экономику.