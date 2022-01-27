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Финансист объяснил бесполезность жестких санкций Запада против России

Финансист Сосновский: санкции Запада как инструмент давления на РФ не работают

Фото: @mfa_russia

Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский объяснил бесполезность жестких санкций Запада против России. Он заявил в беседе с агентством «Прайм», что этот инструмент политического давления на Москву не работает, несмотря на то, что применяется с 2014 года в различных секторах экономики против компаний и физических лиц.

«Во-первых, уже введенные санкции по большому счету не работают. Политический режим в России не изменен, риторика переговоров не поменялась, в общем, как инструмент политического давления санкции не сработали», — подчеркнул финансист.

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Сосновский добавил, что рестрикции стоят экономике страны около 1-2 процентов ВВП ежегодно и в определенной степени снизили благосостояние россиян, однако вряд ли это было целью Вашингтона.

Во-вторых, российская экономика гораздо больше зависит от цен на энергоносители, нежели от санкций, добавил эксперт. Он пояснил, что нефть по 90 долларов и выше позволяет компаниям иметь сверхприбыли.

В-третьих, отметил Сосновский, уже не осталось санкций, которые не испортят окончательно отношения между Россией и Западом. Отключение от системы SWIFT, запрет на операции с госдолгом и использование долларов для банков, это те меры, которые сработают практически безотказно, и повернуть их вспять будет невозможно.

Именно поэтому Соединенные Штаты серьезно задаются вопросом, готовы ли они пойти на крайние меры и высшую степень эскалации, или есть возможность договориться с Москвой, заключил финансист.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон не питает желания вводить против России масштабные санкции из-за кризиса на Украине, однако готов это сделать при провале диалога. По его словам, речь идет о беспрецедентных экономических санкциях, финансовых мерах, которые затрагивают экспортный контроль, которые «были намеренно отвергнуты в 2014 году» из-за последствий, которые постигли бы российскую экономику и РФ.

Марина Совина
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