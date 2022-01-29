В России предупредили об ударе жестких санкций по мировой экономике

Директор по научной работе международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов предположил, что власти США не станут вводить жесткие антироссийские санкции, поскольку это нанесет удар по всей мировой экономике. Об этом сообщает ТАСС.

Лукьянов считает, что если Соединенные Штаты задействуют все финансовые рычаги, имеющиеся у них в распоряжении, Россия выживет, но ей будет тяжело. Однако, по его мнению, финансово-экономическая изоляция России причинит вред и другим странам. «Россия — это не Иран, — предупредил он. — Россию просто так взять и выключить из мировой финансовой системы не получится».

По мнению эксперта, своими угрозами власти США преследуют две цели. «Это часть игры на удержание, с одной стороны, а с другой стороны, как мне представляется, на замену конфликта», — полагает он. Лукьянов добавил, что хотя в США не могут сразу согласиться на ультимативные условия по гарантиям безопасности, выдвинутые Россией, в полномасштабном конфликте не заинтересована ни та, ни другая сторона.

Ранее The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в администрации США сообщала, что планируемые США санкции против России затронут государственные банки, экспорт высоких технологий и операции с суверенным долгом. По данным газеты, газопровод «Северный поток-2» не попадет под ограничения, также у властей нет планов отключения России от системы платежей SWIFT.