Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Случайное удаление секретных документов в Чехии объяснили игрой на США

Политик Новотный: власти уничтожили документ по Врбетице, играя на американские интересы

Фото: Shutterstock

Случайное уничтожение секретного документа спецслужб Чехии, касающегося взрывов военных складов во Врбетице, является «игрой на американские интересы», заявил РЕН ТВ соучредитель Христианско-демократической партии Чехии Станислав Новотный.

Политик считает, что удалением документа власти страны хотят оправдать свои действия по ситуации во Врбетице и ухудшению отношений с Россией.

«Это просто игры, они играют на интересы США. Сейчас они находятся под конкретным прессом. Здесь людей разъединили, чтобы поломать отношения с Россией, поэтому мы имеем этот случай во Врбетице», — говорит Новотный.

По его утверждению, у Чехии до сих пор нет никаких доказательств по причинам произошедшего во Врбетице.

29 января стало известно, что документ чешской контрразведки, в котором якобы содержалась информация о причастности к взрывам во Врбетице в 2014 году агентов российской военной разведки ГРУ, был случайно уничтожен. Он предназначался исключительно для президента страны Милоша Земана. Полиция занялась расследованием.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Умер российский актер Леонид Куравлев
Минпросвещения ответило на вопрос о переводе российских школ на удаленку
26-летнего трансгендера-педофила отправили в колонию для несовершеннолетних
Раскрыты подробности жизни жены Януковича в Крыму
Тело топ-менеджера «Газпрома» нашли c предсмертной запиской
Москвичка попала в больницу из-за таракана
Призванный сменить кукурузники российский самолет взлетел первый раз
Девушка узнала об измене жениха с подругой и сделала им неприятный сюрприз
Прождавший казни 21 год мужчина попросил клубничное мороженое перед смертью
Стала известна причина смерти актера Леонида Куравлева
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter