Случайное удаление секретных документов в Чехии объяснили игрой на США

Случайное уничтожение секретного документа спецслужб Чехии, касающегося взрывов военных складов во Врбетице, является «игрой на американские интересы», заявил РЕН ТВ соучредитель Христианско-демократической партии Чехии Станислав Новотный.

Политик считает, что удалением документа власти страны хотят оправдать свои действия по ситуации во Врбетице и ухудшению отношений с Россией.

«Это просто игры, они играют на интересы США. Сейчас они находятся под конкретным прессом. Здесь людей разъединили, чтобы поломать отношения с Россией, поэтому мы имеем этот случай во Врбетице», — говорит Новотный.

По его утверждению, у Чехии до сих пор нет никаких доказательств по причинам произошедшего во Врбетице.

29 января стало известно, что документ чешской контрразведки, в котором якобы содержалась информация о причастности к взрывам во Врбетице в 2014 году агентов российской военной разведки ГРУ, был случайно уничтожен. Он предназначался исключительно для президента страны Милоша Земана. Полиция занялась расследованием.

