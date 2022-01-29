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В Чехии случайно уничтожили секретный документ о взрывах во Врбетице

Чешская полиция изучает обстоятельства уничтожения документа о взрывах во Врбетице

Фото: David W Cerny / Reuters

Полиция Чешской Республики занялась изучением и проверкой обстоятельств уничтожения секретного документа спецслужб страны, касающегося взрывов военных складов во Врбетице. Об этом сообщает «Радио Прага».

В донесении, предназначенном исключительно для президента страны Милоша Земана, якобы содержалась информация о причастности к взрывам во Врбетице 2014 года агентов российской военной разведки ГРУ.

О случайном уничтожении документа чешской контрразведки полиция узнала в ходе проверки соблюдения резиденцией президента режима работы с такого рода данными.

Секретное сообщение, в котором фигурировали имена Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, также связанных с делом о попытке отравления в Великобритании ядом «Новичок» бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, якобы было уничтожено случайно вместе с некоторыми другими документами.

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Глава президентской администрации Вратислав Мынарж информацию об уничтожении документа официально не опроверг, но отверг возможность того, что документ могли прочитать лица, не имеющие на это права.

Ранее сообщалось, что в деле о взрывах во Врбетице 2014 года появился новый фигурант. Речь идет о Николае Шапошникове, сотруднике фирмы по транспортировке оружия Imex Group, которая арендовала уничтоженные склады.

Отношения России и Чехии ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которые Прага считает причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Россия отрицает свою причастность к происшествию. В мае Россия внесла Чехию в список недружественных стран, в который также входят США. Москва и Прага обменялись высылкой дипломатов, сравняли число служащих посольств.

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Никита Савин
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