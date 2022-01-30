Лавров рассказал об ожиданиях России в отношениях с США

Россия рассчитывает на «добрые, ровные, взаимоуважительные, равноправные» отношения с США. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в эфире программы «Воскресное время» на Первом канале.

Дипломат рассказал об ожиданиях Москвы в отношениях с Вашингтоном и подчеркнул, что об этом же президент России Владимир Путин говорил американскому коллеге Джо Байдену, который во время встречи в Женеве в июне 2021 года «подтвердил именно такой настрой».

При этом Лавров отметил, что у России, как и у США, есть свои интересы. «Наученные горьким опытом, не хотим оставаться в положении, когда наша безопасность повседневно ущемляется», — добавил глава МИД.

Ранее Лавров заявил, что попытки Запада привлечь Украину в НАТО не укрепят безопасность Североатлантического альянса. По его словам, подобные усилия западных стран не возымеют позитивного эффекта, но в то же время приведут к подрыву отношений с Россией.