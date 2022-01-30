Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Лавров рассказал об ожиданиях России в отношениях с США

Глава МИД РФ Лавров: Россия рассчитывает на добрые и взаимоуважительные отношения с США

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Россия рассчитывает на «добрые, ровные, взаимоуважительные, равноправные» отношения с США. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в эфире программы «Воскресное время» на Первом канале.

Дипломат рассказал об ожиданиях Москвы в отношениях с Вашингтоном и подчеркнул, что об этом же президент России Владимир Путин говорил американскому коллеге Джо Байдену, который во время встречи в Женеве в июне 2021 года «подтвердил именно такой настрой».

При этом Лавров отметил, что у России, как и у США, есть свои интересы. «Наученные горьким опытом, не хотим оставаться в положении, когда наша безопасность повседневно ущемляется», — добавил глава МИД.

Ранее Лавров заявил, что попытки Запада привлечь Украину в НАТО не укрепят безопасность Североатлантического альянса. По его словам, подобные усилия западных стран не возымеют позитивного эффекта, но в то же время приведут к подрыву отношений с Россией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Умер российский актер Леонид Куравлев
Минпросвещения ответило на вопрос о переводе российских школ на удаленку
26-летнего трансгендера-педофила отправили в колонию для несовершеннолетних
Раскрыты подробности жизни жены Януковича в Крыму
Тело топ-менеджера «Газпрома» нашли c предсмертной запиской
Москвичка попала в больницу из-за таракана
Призванный сменить кукурузники российский самолет взлетел первый раз
Девушка узнала об измене жениха с подругой и сделала им неприятный сюрприз
Прождавший казни 21 год мужчина попросил клубничное мороженое перед смертью
Стала известна причина смерти актера Леонида Куравлева
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter