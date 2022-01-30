Лавров предупредил Запад о риске подорвать отношения с Россией

Попытки Запада привлечь Украину в НАТО не укрепят безопасность Североатлантического альянса. Об этом глава МИД России Сергей Лавров высказался в эфире «Первого канала».

Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что границы НАТО сдвигаются все восточнее, и предупредил Запад о риске подорвать таким образом отношения с Россией.

«Это реально подорвет отношения с Российской Федерацией, поскольку станет грубейшим нарушением официального политического обязательства, которое брали на себя президенты США и других стран-членов альянса», — отметил Лавров.

Ранее министр заявил, что Россия не собирается начинать войну против Украины. По его словам, Москва намерена решать конфликт с США и НАТО исключительно дипломатическими методами. При этом он подчеркнул, что российская сторона не позволит игнорировать свои интересы.