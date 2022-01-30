В аэропортах Москвы задержаны и отменены почти 30 рейсов

В аэропортах Москвы отменено и задержано суммарно 29 рейсов, запланированных на воскресенье, 30 января. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Расписания».

Так, четыре рейса задержано во Внуково. В Домодедово четыре рейса задержано, еще три отменено. В Шереметьево задержано пять рейсов и 13 — отменено.

Данных об изменениях в расписании в Жуковском нет. Что стало причиной массовых задержек и отмен рейсов, не уточняется. Чаще всего это связано с метеоусловиями.

26 января сообщалось, что в столичных аэропортах в связи с погодными условиями были задержаны или отменены свыше 50 рейсов.