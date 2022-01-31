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Россиян предупредили о росте цен на отдых летом в Абхазии

АТОР: цены на проживание летом в отелях Абхазии поднялись от 20 до 40 процентов

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Российские туроператоры предупредили туристов о росте цен в абхазских пансионатах и отелях в летнем сезоне 2022 года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

Отмечается, что по сравнению с прошлым сезоном цены на летнее размещение поднялись от 20 до 40 процентов. Так, больше всего подорожало проживание в отелях четыре звезды и выше, в номерах категории полулюкс и люкс, а также в апартаментах и коттеджах.

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Средняя стоимость недельного тура с перелетом и проживанием для двоих туристов начинается от 29 тысяч рублей. Например, путевка «полный пансион» без авиабилетов с заездом 23 мая на семь ночей в трехзвездочный пансионат «Багрипш» обойдется от 33 тысяч рублей на двоих, а неделя отдыха в отеле той же категории Amina Beach (без питания и перелета) — от восьми тысяч рублей.

По ожиданиям туроператоров, пик бронирований туров в Абхазию придется на март-апрель, однако вместе с тем уже в конце первого месяца весны многие популярные отели начинают сообщать об остановке продаж. Кроме того, некоторые компании уже отметили повышенный интерес россиян на летний отдых в республике — в январе рост спроса по направлению составил от 20 до 100 процентов.

Ранее в декабре 2021 года российская туристка побывала в Абхазии в несезон и назвала зиму лучшим временем для отдыха в стране. По словам девушки, лучшее время для путешествия в республику — это декабрь, так как начинается сезон цитрусовых. Кроме того, вместо популярного курорта Пицунда туристка порекомендовала поселиться в небольшом прибрежном поселке Лдзаа, который расположен от него в трех километрах.

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Дарья Рыбак
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