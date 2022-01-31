Российские аэропорты вошли в пятерку лидеров по пассажиропотоку в Европе

Названы европейские аэропорты, принявшие наибольшее число пассажиров в 2021 году. В пятерку самых загруженных вошли две российские авиагавани, передает агентство Anadolu со ссылкой на данные ежегодного отчета Международного совета аэропортов (ACI) Европы.

Лидером по числу обслуженных туристов за прошлый год стал аэропорт Стамбула (37 миллионов пассажиров). На втором месте расположился международный аэропорт Шереметьево в Москве, который принял около 30,9 миллиона пассажиров, на третьем — аэропорт имени Шарля де Голля в Париже — 26,2 миллиона. Далее следуют воздушные гавани Схипхол в Амстердаме (25,5 миллиона) и Домодедово в Москве (25,1 миллиона).

При этом отмечается, что пассажиропоток в европейских аэропортах в 2021 году вырос на 37 процентов после падения на 59 процентов в 2020 году.

Ранее в январе был составлен список самых необычных предметов, которые забывали россияне в московских аэропортах на новогодние праздники. Так, во Внуково были оставлены гимнастический обруч, ласты, погоны капитана полиции и фотопринтер.