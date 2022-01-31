Специалист по домашнему образованию раскрыл феномен девятилетней студентки МГУ

Находящиеся на домашнем обучении дети могут уделять внимание только определенным предметам, родители не так строго их контролируют, как школьные учителя, заявил основатель проекта «Альтернативное образование в России», специалист по домашнему образованию Алексей Семенычев. Он уверен, что в этом и заключается феномен Алисы Тепляковой, девятилетней студентки психологического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ). Его комментарий приводит «Комсомольская правда».

В освободившееся время такие дети углубляют знания по интересующим их дисциплинам. Также они участвуют в олимпиадах, проходят программу за следующий класс, читают, путешествуют, учат языки, отметил Семенычев.

Родители прежде всего работают на то, чтобы реализовать потенциал ребенка, а не на то, чтобы быстро пройти школьную программу. Тепляковы же двинулись «штурмовать» МГУ, напомнил специалист по домашнему обучению.

«Не понимаю, как Тепляковым удалось договориться со школой об аттестации сразу за несколько классов. Любого другого замучили бы вопросами и проверками, что это там за юный гений», — добавил Семенычев.

Ранее профессор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Даниил Александров предложил девятилетней студентке психологического факультета МГУ вернуться в школу.

Эксперт подчеркнул, что девочке рано учиться в высшем учебном заведении, так как через несколько лет у нее могут появиться новые интересы, не связанные с психологией.

О поступлении Алисы Тепляковой на психологический факультет МГУ стало известно летом 2021 года. Ее отец Евгений рассказывал, что девочка сдала ЕГЭ и экстерном окончила 11 классов, и заявлял о планах Алисы досрочно завершить учебу в вузе. Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Асмолов назвал происходящее с девочкой «опасным экспериментом» и призвал приостановить ее обучение.