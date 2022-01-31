В Москве пятилетний ребенок погиб при падении с 18-го этажа жилого дома

На улице Лухмановская на востоке Москвы пятилетний ребенок погиб при падении с 18-го этажа жилого дома. Об этом в понедельник, 31 января, РИА Новости рассказал сотрудник столичных экстренных служб.

Собеседник агентства отметил, что обстоятельства происшествия сейчас выясняются. Проводится проверка.

По сведениям очевидцев, погибшему мальчику было примерно пять лет, сообщает РЕН ТВ. Сотрудники правоохранительных органов пока никак не комментируют информацию.

Ранее жительница поселка Новый Свет в Крыму выбросила из окна четвертого этажа восьмилетнюю дочь. Девочка от полученных ранений умерла еще до приезда медиков.