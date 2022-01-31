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Последствия столкновения 15 машин на российской трассе сняли на видео

Последствия столкновения 15 автомобилей на трассе «Таврида» в Крыму попали на видео

На участке трассы «Таврида» в Бахчисарайском районе Крыма столкнулись 15 автомобилей. Об этом сообщили в республиканском МВД, передает ТАСС. Видео последствий столкновений опубликовано в Telegram-канале AMS Simferopol.

На кадрах видно, что на крайних полосах российской трассы стоят поврежденные автомобили. Рядом с ними находятся люди.

«Произошло пять ДТП с 15 единицами автотранспорта. Предварительно, в одном ДТП — одна единица, в другом — пять, в трех ДТП — по три единицы», — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что в результате столкновений никто не пострадал. После ДТП движение по трассе в направлении из Севастополя в Симферополь организовано по одной полосе.

Ранее очевидцы сняли на видео последствия столкновения 25 автомобилей в Подмосковье. Из-за ДТП образовалась пробка, движение в сторону Москвы было временно заблокировано. Предварительно, причиной аварии стали погодные условия.

Анастасия Шейкина
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