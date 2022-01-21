Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Последствие столкновения 25 автомобилей в Подмосковье попало на видео

112: в Московской области произошла массовая авария с участием 25 машин, двое пострадали

В Московской области произошла массовая авария с участием 25 автомобилей, последствия ДТП попали на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах, снятых из проезжающего по встречной полосе автомобиля, видно, как в длинный ряд выстроились несколько поврежденных машин. Согласно предварительным данным, в результате столкновения пострадали два человека.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, авария произошла на 54-м километре Киевского шоссе. Из-за ДТП образовалась большая пробка, а движение в сторону Москвы заблокировано.

«Данное ДТП произошло из-за сильного снегопада», — объяснил собеседник агентства.

Ранее в январе на трассе ОрелТамбов в Липецке столкнулись 19 автомобилей. По сообщениям очевидцев, авария вызвала на дороге пробку. На фотографиях видны измятые и покореженные остовы легковых автомобилей, некоторые из них стоят вплотную друг к другу.

Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В США сравнили российские Су-35 с украинскими Су-27
Звезда «Американской семейки» избавится от квартиры со второй попытки
Девушка показала ужасные последствия интимного пирсинга
Унесенный цунами в открытое море мужчина плыл 26 часов и выжил
Роскошный отель на карибском побережье оказался «адом» и возмутил отдыхающих
ФМБА подало заявку на регистрацию препарата от коронавируса «Мир 19»
Китай нанес новый удар по мятежному основателю Alibaba
Россиянин получил срок за забитого до смерти кочергой друга
МИД подвел итоги переговоров Лаврова и Блинкена по безопасности
В Москве безработный ножом порезал прохожему грудь и ухо
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter