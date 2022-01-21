Последствие столкновения 25 автомобилей в Подмосковье попало на видео

В Московской области произошла массовая авария с участием 25 автомобилей, последствия ДТП попали на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах, снятых из проезжающего по встречной полосе автомобиля, видно, как в длинный ряд выстроились несколько поврежденных машин. Согласно предварительным данным, в результате столкновения пострадали два человека.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, авария произошла на 54-м километре Киевского шоссе. Из-за ДТП образовалась большая пробка, а движение в сторону Москвы заблокировано.

«Данное ДТП произошло из-за сильного снегопада», — объяснил собеседник агентства.

Ранее в январе на трассе Орел — Тамбов в Липецке столкнулись 19 автомобилей. По сообщениям очевидцев, авария вызвала на дороге пробку. На фотографиях видны измятые и покореженные остовы легковых автомобилей, некоторые из них стоят вплотную друг к другу.