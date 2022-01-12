Появились кадры массового ДТП с участием 19 автомобилей в Липецке

Появились кадры с места массовой аварии, в которой столкнулись 19 автомобилей. Снимки происшествия опубликовал Telegram-канал «РЕН ТВ | Новости».

На фотографиях видны измятые и покореженные остовы легковых автомобилей, некоторые из них стоят вплотную друг к другу. Также на снимке запечатлена «Газель», въехавшая в грузовой прицеп другого транспортного средства. Кабина «Газели» сплющилась и вывернулась вверх.

Отмечается, что в ДТП пострадали 19 автомобилей. Ранее Telegram-канал «НТВ» сообщал о 17 попавших в аварию транспортных средствах. В результате происшествия пострадал один человек.

Видео с места аварии появилось 12 января. На кадрах видно, как в разных частях трассы стоят покореженные легковые автомобили и съехавшие в кювет грузовики. Везде на дороге валяются куски транспортных средств.