Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Появились кадры массового ДТП с участием 19 автомобилей в Липецке

Появились кадры с места столкновения 19 автомобилей на трассе Орел — Тамбов

Фото: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

Появились кадры с места массовой аварии, в которой столкнулись 19 автомобилей. Снимки происшествия опубликовал Telegram-канал «РЕН ТВ | Новости».

На фотографиях видны измятые и покореженные остовы легковых автомобилей, некоторые из них стоят вплотную друг к другу. Также на снимке запечатлена «Газель», въехавшая в грузовой прицеп другого транспортного средства. Кабина «Газели» сплющилась и вывернулась вверх.

Фото: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

Отмечается, что в ДТП пострадали 19 автомобилей. Ранее Telegram-канал «НТВ» сообщал о 17 попавших в аварию транспортных средствах. В результате происшествия пострадал один человек.

Видео с места аварии появилось 12 января. На кадрах видно, как в разных частях трассы стоят покореженные легковые автомобили и съехавшие в кювет грузовики. Везде на дороге валяются куски транспортных средств.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В Госдуме назвали условие введения полного локдауна в России
Россиянин сорвался в шахту лифта и погиб
Похищенному украинскими спецслужбами судье продлили домашний арест
Столтенберг обвинил Россию в развертывании войск в Грузии, Молдавии и на Украине
В полиции Петербурга отправили в отставку двух начальников управлений
НАТО приготовилась обсуждать с Россией ограничения по ракетам и ядерной политике
Подготовку в США санкций против Путина объяснили
Столтенберг высказался о членстве Украины в НАТО
В США потребовали принять меры против союзников Сирии
Телеведущая рассказала о проблемах со здоровьем у Зеленского незадолго до смерти
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter