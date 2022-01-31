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Гинцбург заявил о необходимости вакцинации детей от COVID-19

Гинцбург: темпы вакцинации против COVID-19 следует наращивать среди взрослых и детей

Фото: Влад Некрасов / «Коммерсантъ»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24» заявил о необходимости вакцинации детей от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, темпы вакцинации против коронавируса следует наращивать как среди взрослых, так и среди детей. «Если, я надеюсь, поступят заказы уже на миллионные количества данной вакцины, то наша промышленность с этим справится», — сказал он.

Ранее Гинцбург назвал число вакцинированных от коронавируса российских подростков. По словам специалиста, на данный момент полную вакцинацию от COVID-19 прошли около 10 тысяч несовершеннолетних россиян.

Также Гинцбург заявил, что сомневается в завершении пандемии на омикрон-штамме коронавирусной инфекции. «Не берусь утверждать, что это финальная стадия... Мы сейчас разговариваем, и в это время возникают бесконечные количества новых вариантов COVID-19», — подчеркнул он.

Марина Совина
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