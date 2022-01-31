Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Российские компании погрязли в долгах

FinExpertiza: закредитованность российских компаний составляет 51,1 процента

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российские компании погрязли в долгах. К такому выводу пришли авторы исследования (есть в распоряжении «Ленты.ру»), проведенного международной консалтинговой компании FinExpertiza.

По подсчетам авторов, доля заемных средств в структуре обязательств крупных и средних компаний по состоянию на конец сентября 2021 года составляла 51,1 процента. 48,9 процента приходилось на собственные средства.

Такое положение вещей, по данным FinExpertiza, сохраняется с начала пандемии коронавируса в марте 2020 года. Среди регионов, предприятия которых в наибольшей степени закредитованы и зависят от заемного финансирования, лидируют Чувашия (задолженность составляет в среднем 139,3 процента от величины активов), Ингушетия (52 процента), Дагестан (34,1 процента).

Материалы по теме:
Неуловимый Чжао. Как бывший работник «Макдоналдса» заработал миллиарды на криптовалюте и стал богатейшим человеком Азии
Неуловимый Чжао.Как бывший работник «Макдоналдса» заработал миллиарды на криптовалюте и стал богатейшим человеком Азии
19 января
«Чтобы не стать посмешищем на весь мир» Почему российские власти против запрета криптовалют вопреки позиции ЦБ?
«Чтобы не стать посмешищем на весь мир»Почему российские власти против запрета криптовалют вопреки позиции ЦБ?
24 января

Наиболее благоприятная ситуация сложилась в Ханты-Мансийском автономном округе (80,8 процента всех пассивов приходится на капитал), Сахалинской области (78,6 процента) и Коми (72,8 процента).

Наиболее закредитованными сферами авторы назвали гостиничный бизнес и общепит, строительную отрасль и деревообрабатывающую промышленность. Наиболее самостоятельные сектора российской экономики: госуправление и соцобеспечение, образование и водоснабжение.

Оптимальным соотношением собственных средств и долга считается пропорция два к одному. Исключение составляет финансовый сектор, в частности, банковский, поскольку бизнес в данном случае строится на перераспределении привлеченных средств через кредитование.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Россия передала США письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности
Оперативники МВД задержали в ресторане на Рублевке главного вора в законе Урала
Из-за затоплений в Эквадоре погибли 11 человек
Нутрициолог раскрыла вред яблок
Все россияне получили право на бесплатный гектар в Арктике
Россиян предупредили о массовом переселении хищных животных
Ученые объяснили внезапный скачок заражения омикрон-штаммом среди детей
Доктор Мясников предупредил об опасном побочном эффекте популярного препарата
Бывший генсек ОБСЕ допустил провокации в Донбассе со стороны Украины
Избран новый спикер мажилиса Казахстана
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter