Российские компании погрязли в долгах. К такому выводу пришли авторы исследования (есть в распоряжении «Ленты.ру»), проведенного международной консалтинговой компании FinExpertiza.

По подсчетам авторов, доля заемных средств в структуре обязательств крупных и средних компаний по состоянию на конец сентября 2021 года составляла 51,1 процента. 48,9 процента приходилось на собственные средства.

Такое положение вещей, по данным FinExpertiza, сохраняется с начала пандемии коронавируса в марте 2020 года. Среди регионов, предприятия которых в наибольшей степени закредитованы и зависят от заемного финансирования, лидируют Чувашия (задолженность составляет в среднем 139,3 процента от величины активов), Ингушетия (52 процента), Дагестан (34,1 процента).

Наиболее благоприятная ситуация сложилась в Ханты-Мансийском автономном округе (80,8 процента всех пассивов приходится на капитал), Сахалинской области (78,6 процента) и Коми (72,8 процента).

Наиболее закредитованными сферами авторы назвали гостиничный бизнес и общепит, строительную отрасль и деревообрабатывающую промышленность. Наиболее самостоятельные сектора российской экономики: госуправление и соцобеспечение, образование и водоснабжение.

Оптимальным соотношением собственных средств и долга считается пропорция два к одному. Исключение составляет финансовый сектор, в частности, банковский, поскольку бизнес в данном случае строится на перераспределении привлеченных средств через кредитование.