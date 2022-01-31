Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Российского военного убили на танцах в клубе

Полиция задержала мужчину, который убил военного на танцах в ночном клубе Выборга

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Танцы в ночном клубе на проспекте Ленина в Выборге закончились убийством. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошел около пяти утра 30 января. Между 37-летним военным и 28-летним молодым человеком произошла ссора, в ходе которой военный был ранен ножом в грудь. Мужчина смог дойти до администратора и сообщить о случившемся, ему вызвали скорую, однако спасти пострадавшего не удалось.

Полицейские установили личность нападавшего и задержали его. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее сообщалось, что в Москве суд приговорил жителя Воронежа к 10 годам колонии за убийство мужчины на площади у столичного Ярославского вокзала. Между двумя мужчинами вспыхнул конфликт на привокзальной площади. В ходе потасовки один ударил другого ножом в грудь. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Мария Рубникович
Обсудить
Последние новости
Раскрыты подробности гибели военного в части под Москвой
Отдых у бассейна обернулся для туристов массовым отравлением
В ЕС рассказали о возможных санкциях против бизнесменов из России в Европе
В Петербурге детям и подросткам запретят посещать кафе и магазины
МИД Украины объявил о высоких шансах урегулировать конфликт с Россией миром
Лукашенко в последний раз пригрозил Литве
Арестован подозреваемый в убийстве «Мисс Кузбасс-2010»
СПЧ подготовит предложения к законопроекту об ужесточении наказаний за пытки
Российский бизнесмен нанял на работу мошенницу и лишился единственного жилья
Познер назвал низкой вероятность войны с участием России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter