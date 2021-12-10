Россиянина посадили на 10 лет за убийство мужчины на площади у вокзала в Москве

В Москве суд вынес приговор жителю Воронежа за убийство мужчины на площади у столичного Ярославского вокзала. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР) Елена Марковская.

Подсудимого посадили на 10 лет. Суд приговорил его к лишению свободы и отбыванию наказания в колонии строгого режима.

Убийство произошло в феврале. Между двумя мужчинами вспыхнул конфликт на привокзальной площади. В ходе потасовки один ударил другого ножом в грудь. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

Ранее в ноябре сообщалось, что Мосгорсуд смягчил наказание Антону Бережному, приговоренному к девяти годам колонии за убийство на Курском вокзале Романа Едалова с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Присяжные со второго раза признали подсудимого виновным в преступлении. На первом заседании его оправдали.