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Начато следствие после случайной гибели солдата в подмосковной части

Следователи возбудили дело после гибели солдата в подмосковной части от случайной пули
Начало событий в новости Названа причина гибели военного в подмосковной части

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Военные следователи возбудили уголовное дело после гибели солдата в войсковой части, расположенной в Подмосковье. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР.

Расследование начато по статье 349 УК РФ («Нарушение правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

По предварительным данным, 31 января по приказу командира части № 51890 старший прапорщик получил оружие и боеприпасы для сопровождения груза. В казарме он случайно выстрелил из пистолета. Пуля попала в находившегося рядом ефрейтора, который от полученного ранения скончался.

Следователи осматривают место происшествия и допрашивают свидетелей и очевидцев.

Между стрелявшим и погибшим был конфликт, уточняет источник «Интерфакса».

Ранее 31 января пресс-служба Западного военного округа сообщила, что военнослужащий погиб из-за неосторожного обращения с оружием. Командование воинской части проводит проверку. ЧП произошло в воинской части, расположенной в подмосковной деревне Троице-Сельцо. Контрактник выстрелил в голову 25-летнему солдату.

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Любовь Ширижик
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