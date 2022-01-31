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Названа причина гибели военного в подмосковной части

Минобороны назвало неосторожное обращение с оружием причиной гибели солдата в Подмосковье
Начало событий в новости Солдата застрелили в воинской части под Москвой

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Военнослужащий в подмосковной части погиб из-за неосторожного обращения с оружием. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Утром 31 января в комнате для хранения оружия контрактник допустил грубое нарушение при обращении с оружием, в результате чего был произведен непроизвольный выстрел. Смертельное ранение получил находившийся рядом сослуживец.

Командование воинской части проводит проверку.

Ранее 31 января сообщалось, что ЧП произошло в воинской части, расположенной в подмосковной деревне Троице-Сельцо. Военнослужащий-контрактник выстрелил в голову 25-летнему солдату-срочнику. Молодой человек погиб на месте.

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Любовь Ширижик
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