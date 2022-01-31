Британии напомнили о зависимости от российского газа на фоне энергосанкций

Лондон рискует усилить газовую зависимость от Москвы в случае «заморозки» активов российских энергокомпаний. Об этом сообщил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, его цитирует «Газета.ру».

По мнению аналитика, на данный момент Британия самостоятельно добывает только 40 миллиардов кубометров газа, когда ежегодное потребление страны – 75 миллиардов кубов. При этом 14 миллиардов поставляет «Газпром». «То есть, российское топливо составляет более трети от британского газового импорта», — сообщил эксперт.

Флоров подчеркнул, что годовые тарифы на электроэнергию в Британии вскоре преодолеют отметку в 2 тысячи фунтов стерлингов из-за сокращения выработки электроэнергии на ветряных станциях в четыре раза. Специалист также напомнил об изоляции Британии от разветвленной системы поставок энергоносителей континентальной Европы.

Ранее в британском правительстве сообщили, что пакет ограничительных мер против Москвы может быть представлен уже в понедельник. Отмечается, что санкции, подразумевающие заморозку активов и запрет на въезд в Великобританию, будут распространяться на физических и юридических лиц, имеющих «стратегическое значение» для российских властей.