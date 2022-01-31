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Стало известно о возможных санкциях Британии против компаний из России

The Times: власти Британии намерены заморозить активы части российских компаний

Фото: Toby Melville / Reuters

Новые санкции Великобритании могут затронуть активы российских компаний. Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на источник в британском правительстве.

По словам собеседника британской газеты, пакет ограничительных мер против Москвы будет представлен в понедельник. Отмечается, что санкции, подразумевающие заморозку активов и запрет на въезд в Великобританию, будут распространяться на физических и юридических лиц, имеющих «стратегическое значение» для российских властей.

Ранее 30 января министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон не исключает вероятность того, что собственность российских олигархов в Лондоне может быть конфискована в рамках ужесточения санкционного режима против России в случае обострения ситуации вокруг Украины.

Марина Совина
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