Актер сериала «Чисто английское убийство» умер в 95 лет

Британский актер Леонард Фентон умер в 95 лет. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на его семью.

По словам родственников, артист скончался в субботу, 29 января. Причина его смерти не уточняется.

«Нам невероятно повезло, что мы смогли быть с ним, когда его здоровье ухудшилось. Это привилегия, в которой многим было отказано в эти трудные времена», — говорится в заявлении семьи.

Фентон родился в Лондоне. Его карьера в кино длилась более 60 лет. Кроме того, артист играл в театре, занимался режиссурой и живописью. Среди фильмов и сериалов с его участием — «Чисто английское убийство», «Жители Ист-Энда», «Дневники зомби», «Передайте привет Броуд-стрит», «Андерграунд», «Кретины из открытого космоса» и «Пьеса дня».

Ранее в понедельник стало известно о смерти 81-летнего актера Говарда Хессеман. Он скончался из-за осложнений после операции на толстой кишке, которую артист перенес летом 2021 года. Хессеман был наиболее известен по роли диск-жокея «Доктора» Джонни Фивера в американском комедийном сериале «Радио Цинциннати».

