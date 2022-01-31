Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Умер актер Говард Хессеман

Ушел из жизни американский актер, дважды номинант на премию «Эмми» Говард Хессеман

Фото: Seth Kushner / Globallookpress.com

Умер американский актер Говард Хессеман. Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на его супругу Кэролайн Дукрок.

По ее словам, Хессеман ушел из жизни 29 января в одной из больниц Лос-Анджелеса. Смерть наступила из-за осложнений после операции на толстой кишке, которую артист перенес летом 2021 года. Ему был 81 год.

Говард Хессеман родился 27 февраля 1940 года в городе Лебанон, США. Широкой публике он наиболее известен по роли диск-жокея «Доктора» Джонни Фивера в американском комедийном сериале «Радио Цинциннати». За участие в ситкоме Хессеман был дважды номинирован на премию «Эмми» в 1980 и 1981 годах. Актер также снимался в таких телепроектах, как «Староста класса», «Доктор Хаус», «Скорая помощь», «Обмани меня» и «Шоу 70-х».

Ранее сообщалось о смерти американского актера Моргана Стивенса, наиболее известного по сериалу «Мелроуз Плейс». Полицейские нашли Стивенса мертвым на кухне в его доме 26 января.

Сергей Равин
Комментарии отключены
Последние новости
Солдата застрелили в воинской части под Москвой
Актера Бориса Щербакова вновь госпитализировали с коронавирусом
Российского дизайнера задержали на BMW с поддельными правами
Крупный пожар на российском заводе показали на видео
В Германии неизвестные застрелили двух полицейских
Захарова высказалась о планах конфисковать имущество российских олигархов
Доктор Комаровский назвал неожиданное последствие курения
Тренер Медведева назвал причину поражения теннисиста от Надаля
Российскую авиакомпанию обвинили в неоднократном нарушении прав пассажиров
Циклон «Надя» принес в Москву аномальное тепло
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter