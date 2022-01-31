Умер актер Говард Хессеман

Умер американский актер Говард Хессеман. Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на его супругу Кэролайн Дукрок.

По ее словам, Хессеман ушел из жизни 29 января в одной из больниц Лос-Анджелеса. Смерть наступила из-за осложнений после операции на толстой кишке, которую артист перенес летом 2021 года. Ему был 81 год.

Говард Хессеман родился 27 февраля 1940 года в городе Лебанон, США. Широкой публике он наиболее известен по роли диск-жокея «Доктора» Джонни Фивера в американском комедийном сериале «Радио Цинциннати». За участие в ситкоме Хессеман был дважды номинирован на премию «Эмми» в 1980 и 1981 годах. Актер также снимался в таких телепроектах, как «Староста класса», «Доктор Хаус», «Скорая помощь», «Обмани меня» и «Шоу 70-х».

Ранее сообщалось о смерти американского актера Моргана Стивенса, наиболее известного по сериалу «Мелроуз Плейс». Полицейские нашли Стивенса мертвым на кухне в его доме 26 января.