Доказана эффективность универсальной вакцины против гриппа

Ученые Университета штата Джорджия (США) доказали, что вакцина против гриппа, вводимая через нос и состоящая из наночастиц, обеспечивает надежную защиту от различных штаммов вируса гриппа. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Applied Materials & Interfaces.

Вакцина состоит из наночастиц PEI-HA/CpG, которые включают полиэтиленимин, антиген гемагглютинин НА и адъюванты (CpG), усиливающие иммунный ответ организма на антиген. Эксперименты на мышах показали, что интраназальная вакцина способствует эффективной перекрестной защите от различных штаммов вируса гриппа. Иммунный ответ длится в течение как минимум шести месяцев после вакцинации.

Антиген гемагглютинин НА представляет собой белок, находящийся на поверхности вируса гриппа и играющий ключевую роль в механизме заражения. Антитела, которые вырабатываются после противогриппозных вакцин, нацелены на «головку» белка, которая часто мутирует, чем объясняет низкую эффективность прививок против различных штаммов. «Стебель», напротив, более консервативен, что делает его подходящей целью для универсальных вакцин.

Вакцины против сезонного гриппа обычно вызывают иммунные реакции, которые быстро ослабевают, что делает людей уязвимыми для новых штаммов вируса гриппа. Интраназальная вакцина улучшает защитные реакции в слизистых оболочках, блокируя входные ворота для респираторной инфекции.