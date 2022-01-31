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Российский олигарх решил усложнить жизнь немецкому партнеру «Северного потока-2»

Financial Times: LetterOne Михаила Фридмана решила помешать листингу Wintershall Dea

Фото: Axel Schmidt / Getty Images

Российский олигарх, основной владелец Альфа-банка Михаил Фридман решил усложнить жизнь немецкому партнеру проекта по строительству газопровода «Северный поток-2» — компании Wintershall Dea, пишет Financial Times. Для этого он использует свой холдинг LetterOne, объединяющий в основном телекоммуникационные активы.

Речь идет о планах Wintershall Dea по выходу на биржу через прямой листинг — аналог первичного публичного размещения, IPO, при котором в свободный оборот выпускаются не вновь выпущенные акции, а бумаги, принадлежащие действующим собственникам.

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На скором проведении листинга настаивает мажоритарный акционер Wintershall Dea — немецкая BASF. В то же время LetterOne Фридмана, также владеющий долей в энергетической компании, считает, что для выхода на биржу выбран неудачный момент, поскольку участники рынка настороженно относятся к российским активам Wintershall Dea. Это может привести к несправедливо низкой оценке стоимости компании и ее акций.

К тому же, уверены в LetterOne, выход на биржу ограничит инвестиционную активность Wintershall Dea, поскольку компании придется стремиться к соблюдению интересов новых миноритарных акционеров, направляя большую часть прибыли на выплату дивидендов. LetterOne, по данным издания, намерен заблокировать процедуру листинга.

Согласно планам BASF, в открытое обращение должны быть направлены принадлежащие ей акции Wintershall Dea. В свою очередь, LetterOne оценивает свою долю в 27,3 процента в 5,2 миллиарда долларов, а всю компанию — в 20 миллиардов.

Wintershall Dea активно участвует в строительстве «Северного потока-2», имея статус инвестора проекта, — наряду с французской Engie, австрийской OMV, британско-нидерландской Royal Dutch Shell и немецкой Uniper.

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Платон Щукин
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