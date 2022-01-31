Часть пользователей WhatsApp лишится одной функции

Пользователей мессенджера WhatsApp на Android лишат возможности безлимитного хранения резервных копий переписок на сервисе «Google Диск». О скором исчезновении этой функции у части юзеров стало известно порталу WABetaInfo.

Соответствующую информацию обнаружили в одной из новых бета-версий мессенджера. Ожидается, что в скором времени «Google Диск» начнет предупреждать пользователей, которые достигли максимально допустимого размера хранилища резервных копий чатов, об этом. Для экономии места юзерам предложат удалить некоторые сообщения.

Дата вступления нововведения в силу пока не уточняется.

Возможность безлимитного хранения резервных копий переписок сегодня есть только у владельцев устройств на базе Android. Пользователям iOS такая опция не предоставлялась.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp появится новая функция, которая повысит защищенность пользователей. Уточнялось, что разработчики собираются запустить двухфакторную аутентификацию в десктопной и веб-версии приложения.