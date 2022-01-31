Описан способ шпионажа через видеокарту компьютера

Эксперты рассказали о способе слежки за пользователем компьютера через его видеокарту. Об этом сообщает издание Bleeping Computer.

Группы исследователей из Франции, Израиля и Австралии описали способ шпионажа за владельцами ПК с помощью видеокарты. Метод, который называется DrawnApart, позволяет узнавать уникальные особенности определенного графического процессора и таким образом выделять его на фоне остальных.

Сбор данных о конкретной видеокарте становится возможным с помощью Web Graphics Library — API для рендеринга 3D-графики, который используется во всех современных браузерах. Система DrawnApart позволяет записывать ключевые данные — например, время, за которое графический процессор обработает информацию и завершит рендеринг изображений. Всего хакеры могут собрать 176 показателей видеокарты и на их основе создать уникальный отпечаток каждого процессора.

По словам специалистов, среднее время отслеживания пользователя в сети составляет около 17,5 дней, DrawnApart позволяет увеличить его до 28 дней. «Это серьезная проблема для конфиденциальности пользователей», — подчеркнули эксперты.

Ранее эксперты рассказали о том, что хакеры научились взламывать компьютеры через видеокарты. Злоумышленники смогли спрятать вредоносный код в графическом процессоре видеокарты и затем исполнить его на ПК жертвы.