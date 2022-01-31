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Российский флот заинтересовался новым судном на воздушной подушке

Гендиректор «Рыбинской верфи» Антонов: ВМФ России заинтересовался судном «Хаска-10»

Фото: Концерн «Калашников»

Военно-морской флот (ВМФ) России заинтересовался судном на воздушной подушке «Хаска-10». Разработка группы компаний «Калашников» позволяет выполнять задачи в условиях Крайнего Севера. Об этом сообщил генеральный директор судостроительного предприятия «Рыбинская верфь» (входит в группу компаний «Калашников») Сергей Антонов, передает ТАСС.

«К этому судну проявляет большой интерес ВМФ, потому что это надежный и всепогодный транспортер для техники и грузов в условиях Крайнего Севера или в других местах, где нет развитой инфраструктуры», — сообщил Антонов в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

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Гендиректор предприятия подчеркнул, что грузоподъемность нового судна на воздушной подушке составляет десять тонн. Это позволяет судну «Хаска-10» взять на борт несколько внедорожников УАЗ или многоцелевых автомобилей «Тигр».

К работе над судном проекта 03360 приступили в 2018 году. «Хаска-10» может выполнять задачи при температуре до минус 50 градусов Цельсия. Дальность плавания судна составляет 400 миль, а силовая установка с двумя двигателями обеспечивает максимальную скорость до 40 узлов. Судно разрабатывают в рамках госпрограммы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы».

В сентябре источники в оборонном ведомстве сообщили, что в России планируют построить серию судов на воздушной подушке. Грузоподъемность катеров может составить до 70 тонн.

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Даниил Иринин
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