Российский миллиардер призвал власти разобраться с инфоцыганами

Миллиардер и президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг заявил о необходимости контролировать бизнес-тренинги и тренинги личностного роста, пишет РИА Новости. Предприниматель назвал подобные курсы «кошмарными» и подчеркнул, что их создатели больше «продают себя», чем обучают потребителей.

По его словам, деятельность людей, которые продают информационные продукты, не имеющие никакой практической ценности, — их обычно называют инфоцыганами — иногда «приводит к трагическим последствиям», и призвал российские власти разобраться с этим вопросом.

«Такую деятельность нужно более четко контролировать. Разумный контроль государства должен быть, порой это приводит к трагическим последствиям. В целом это (бизнес-тренинги, тренинги личностного роста) кошмарно, это не очень профессиональные люди. Не очень хороший тренд, когда люди больше продают себя и фетиш, чем реально тренируют, особенно молодежь, которые больше поддаются», — заявил бизнесмен.

С приходом пандемии коронавируса россияне стали чаще покупать онлайн-марафоны на разные темы — от спорта до саморазвития, а созданием таких курсов занялись компании, которые лишились дохода в офлайне, и блогеры с большой аудиторией. По данным Yandex Wordstat, число поисковых запросов по ключевому слову «онлайн-марафон» в марте-апреле 2020 года превысило 200 тысяч, что вдвое больше февральских показателей и почти вчетверо — январских.

Стоимость курсов варьируется от нескольких сотен рублей до сотен тысяч, поэтому в этом «сером» секторе рынка обращаются большие суммы. Некоторые особенно успешные блогеры начинали собирать деньги от своих подписчиков, даже не обещая ничего взамен. Например, на свой день рождения российский автор психологических тренингов Елена Блиновская попросила фанатов прислать ей деньги в честь праздника, и за час получила больше миллиона рублей. В связи с расширением рынка инфопродуктов над регулированием этой сферы задумались в Госдуме — депутат Яна Лантратова сообщила, что началась разработка законопроекта о бизнес-тренерах для борьбы с мошенниками.

Виктор Вексельберг занял 20-е место в рейтинге богатейших россиян от Forbes в апреле 2021 года, а в январе 2022-го, по данным Bloomberg Billionaires Index (BBI), его состояние равняется 18,5 миллиарда долларов.