Россиянин во время стрима избил мать и бабушку

Житель Волгограда во время стрима избил пожаловавшихся на громкую музыку мать и бабушку. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

Он отметил, что во время стрима исполнял песни, которые ему заказывали подписчики. В какой-то момент, по словам россиянина, в его комнату зашла мать и попросила выключить музыку. Это разозлило жителя Волгограда и он набросился с кулаками на родительницу.

Шум услышала бабушка и попыталась заступиться за дочь. Но житель Волгограда напал и на нее.

В настоящее время стрим проверяют сотрудники полиции.

Ранее жительница Балаково Саратовской области в состоянии алкогольного опьянения записывала с сожителем треш-стримы с сексом на глазах у двух детей.

Издание «Балаковский репортер» во «ВКонтакте» опубликовало статью о 40-летней матери двоих детей и ее 36-летнем сожителе. Текст сопроводили несколькими видео. На кадрах видно, как мужчина и женщина применяют элементы нетрадиционных сексуальных практик (например, мочатся на партнера) за донаты от подписчиков. В это время за кадром слышен детский голос.