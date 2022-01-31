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Лидер «Алисы» посоветовал рокерам брать пример с футбольных фанатов

Константин Кинчев раскритиковал слушателей, готовых предъявлять QR-коды на концертах

Фото: Anton Belitsky / Russian Look / Globallookpress.com

Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев посоветовал рокерам брать пример с футбольных фанатов и заявил, что никакого объединенного рок-движения не существует. Об этом сообщает «НАШЕ Радио».

«Все сами по себе, и все послушно приспосабливаются к тем, зачастую бредовым, условиям существования, которые им кидают сверху», — сказал музыкант.

Он осудил слушателей, готовых предъявлять QR-коды на концертах, и назвал эту процедуру унизительной. «А околофутбольный движ — красавцы. В очередной раз доказали, что для них свобода не пустой звук. Объединились и отстояли право называться людьми, а не товаром. Всему околофутболу от сердца жму руку», — добавил Кинчев.

Поводом для его слов, по всему видимому, послужила ситуация вокруг Fan ID. 17 декабря 2021 года Госдума приняла закон о введении паспорта болельщика. Это вызвало резкий протест со стороны фанатов, в частности поклонников санкт-петербургского «Зенита», которые назвали такую меру репрессивной.

Ранее Кинчев уже говорил о своем недовольстве QR-кодами. Осенью 2021 года стало известно, что «Алиса» отказалась от концертов из-за несогласия с коронавирусными ограничениями. «По QR-кодам и ПЦР-тестам мероприятия, связанные с нами, проводиться не будут. Потому что мы считаем это сегрегацией. Остаемся верными своим критериям», — заявил лидер группы. Он допустил, что «Алиса» будет давать подпольные концерты.

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Марина Погосян
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