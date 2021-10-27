Группа «Алиса» отказалась от концертов из-за коронавирусных ограничений

Российская рок-группа «Алиса» отказалась от концертов из-за несогласия с коронавирусными ограничениями. Об этом сообщает изданием «Подъем» в своем Telegram-аккаунте.

Решение приостановить концертную деятельность музыканты приняли после отмены их выступления в новосибирском лофт-парке «Подземка». По словам концертного директора коллектива Кирилла Титова, мероприятие отменили после звонка «административных чинов». При этом владельцы площадки утверждают, что участники «Алисы» не согласились с системой, согласно которой вход возможен только при наличии QR-кода.

«По QR-кодам и ПЦР-тестам мероприятия, связанные с нами, проводиться не будут. Потому что мы считаем это сегрегацией. Остаемся верными своим критериям», — заявил лидер группы Константин Кинчев. Он допустил, что «Алиса» будет давать подпольные концерты.

Летом Кинчев обвинил власти Санкт-Петербурга в двойных стандартах и предложил «закрыть его по уголовке». Организатор отмененного музыкального фестиваля KKkinchevFest возмутился тем, что после проведения «Алых парусов» и событий Евро-2020 Смольный сначала сократил количество участников его мероприятия, а потом и вовсе его запретил. Музыкант также посчитал, что власти не вводят в стране чрезвычайное положение из-за COVID-19, так как не хотят брать на себя ответственность.