Лидер «Алисы» поддержал фигурантов дела «Сети»

Во время фестиваля «Чартова Дюжина» лидер рок-группы «Алиса» Константин Кинчев поддержал фигурантов дела террористической организации «Сеть» и посвятил им песню «Воздух». Видео выступления музыканта было опубликовано в Twitter.

Кинчев заявил, что посвящает композицию «Сети», а затем пропел следующие слова: «Черно-красный — мой цвет, но он выбран, увы, не мной. Кто‑то очень похожий на стены давит меня собой. Я продолжаю петь чьи‑то слова, но все же, кто играет мной?»

Песня «Воздух» была написана в 1985 году. Она вошла во второй студийный альбом «Алисы» «БлокАда».

Ранее российские художники, галеристы, искусствоведы, музыканты и артисты осудили приговор фигурантам дела террористической организации «Сеть», потребовали отменить его и начать новое расследование по делу. Заявление подписали более 150 человек, в том числе музыкант Андрей Макаревич и галерист Марат Гельман.

10 февраля семеро антифашистов и анархистов получили от 6 до 18 лет заключения по делу «Сети». Их обвиняли в планировании террористических актов и свержении режима. Свою вину они не признали, заявив о пытках.

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