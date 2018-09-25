Кинчев раскрыл причину суицида гитариста «Алисы»

Лидер рок-группы «Алиса» Константин Кинчев назвал в интервью видеоблогеру Юрию Дудю причину самоубийства одного из ранних участников коллектива, гитариста Игоря Чумычкина по прозвищу Чума. Запись беседы опубликована на YouTube-канале «вДудь» во вторник, 25 сентября.

Кинчев рассказал, что суицидальное поведение у Чумычкина вызвало употребление ЛСД. «Он кислотой очень сильно начал [пользоваться], а она сильно сознание рушит. Я кислоту как раз не любил, у меня исключительно страшные трипы от кислоты были, в отличие от Чумы. Чуме нравилось. Я все время в ад попадал», — признался рокер.

Музыкант также рассказал, что после самоубийства Чумычкина сблизился с Борисом Ельциным, в то время находившимся на посту президента России. Кинчева привезли на встречу с Ельциным в Кремль на девятый день после смерти гитариста.

«Я был с похмелья. Говорю: "Я немножко не в форме". А было девять дней [...]. "Девять дней — святое дело", — сказал он мне. Он меня этим купил абсолютно. Я сказал: "Вся шпана за вас. Давайте передадим ей привет, сделаем "козу". Он говорит: "Я бы рад, но у меня пальцев нет". Я говорю: "Ну, другой рукой". Он другой рукой сделал», — вспомнил Кинчев.

Игорь Чумычкин совершил суицид в апреле 1993 года. Ему было 27 лет.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!