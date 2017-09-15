Культура
 

Британский рэпер семь раз появлялся на телевидении под экстази и кислотой

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Британский диджей и рэпер Ричард Уэст, известный как Mr. C, рассказал о том, что несколько раз выступал на телевидении в состоянии наркотического опьянения. Интервью с музыкантом опубликовано в The Mirror.

По словам Уэста, каждый раз, когда его группу The Shamen приглашали на передачу Top of the Pops канала «Би-би-си», он принимал наркотики.

«Мы участвовали в Top of the Pops семь или восемь раз, и каждый раз я был под кислотой или экстази, иногда одновременно», — заявил диджей.

Наиболее успешный хит коллектива The Shamen называется Ebeneezer Goode. В нем поется о том, что «экстази — это хорошо».

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