Лидер «Алисы» собрал более четырех миллионов рублей на альбом за один день

Лидер рок-группы «Алиса» Константин Кинчев собрал более четырех миллионов рублей на свой сольный альбом «Белый шум» за один день. Он объявил сбор средств на краудфандинговой платформе Planeta.ru.

Кинчев запустил проект 1 февраля, к настоящему моменту артист собрал 4 788 477 рублей.

«"Алиса" для меня, так уж вышло, — моя жизнь, моя любовь и моя ответственность перед вами, уважаемые!» — отметил Кинчев в видеообращении. Однако он добавил, что «сольник» — это несколько другое, в нем музыкант уже «ничем не связан с движением».

Выход релиза запланирован на 1 сентября. Издание будет финансироваться благодаря краудфандингу, в свободную продажу сольный альбом не поступит.

В феврале 2020 года во время фестиваля «Чартова Дюжина» лидер рок-группы «Алиса» Константин Кинчев поддержал фигурантов дела террористической организации «Сеть» и посвятил им песню «Воздух». Он пропел следующие слова: «Черно-красный — мой цвет, но он выбран, увы, не мной. Кто‑то очень похожий на стены давит меня собой. Я продолжаю петь чьи‑то слова, но все же, кто играет мной?»

Группа« Алиса» была образована в 1983 году в Ленинграде. С тех пор она записала более 20 альбомов. Автором многих песен коллектива является Константин Кинчев, который стал вокалистом «Алисы» в 1984 году. За время своего существования в группе сменилось около десятка разных музыкантов. Кинчев вместе с остальными участниками «Алисы» создал такие альбомы, как «Энергия», «Блок ада», «Шестой лесничий», «Черная метка», «Солнцеворот» и другие.